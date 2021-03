Piden a los trabajadores de construcción que se registren para la vacuna contra el coronavirus

DALLAS, Texas .- Para los constructores no hay trabajo desde casa, tampoco reuniones en computadoras. El trabajo es presencial y la pandemia los ha afectado. Juan Peña tiene 21 años trabajando en esta área y dice que el año pasado el trabajo se redujo más del 50%.

Se contagió de Coronavirus en diciembre y dice que su cuerpo logró vencerlo gracias a remedios naturales, por ello no se vacunará.

“La vacuna fue muy apurada. Hasta ya mucho después de que miremos los efectos secundarios, se verá si me la pongo” dice.

“Si no nos protegemos, no podemos trabajar, no podemos mantener a la familia, señala Chris Escobedo uno de sus miembros.