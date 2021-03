Trabajadores de la educación pueden vacunarse contra el coronavirus en el Fair Park en Dallas

Trabajadores del sector educativo en el condado Dallas pueden vacunarse contra el coronavirus a partir de este viernes en el Parque de la Feria en Dallas, pero no con las vacunas que el condado recibe del estado. Clay Jenkis, juez del condado Dallas, dijo que la vacunación será a través del programa de vacunación federal que FEMA lleva a cabo ahí.

Estos trabajadores recibirán la vacuna Phizer o la Johnson and Johnson por ahora. El sindicato de trabajadores de la educación de Dallas tan pronto lo supo mando textos a los empleados para informarles. Tienen a 20 mil trabajadores para vacunar. El distrito escolar les da 4 horas para vacunarse, pero representantes del sindicato aseguran que con las clases a algunos se les hará difícil ir.

Esto luego que este miércoles el estado de Texas incluyera a estos trabajadores en el grupo a recibir la vacuna. Jenkins dijo que el condado Dallas no los inmunizarán por ahora porque no tienen vacunas suficientes. “Hoy le pregunte al estado si nos permite tomar cierta cantidad de las vacunas que nos da para vacunar a maestros, o si nos va a dar más vacunas sólo para ellos, o si las van a mandar directo a los distritos escolares, pero no lo aclararon”, dijo el juez.