Niño hispano de 10 años muere en choque causado por un hombre señalado de manejar tomado en Oak Cliff

DALLAS, Texas .- Sebastián Gone de 10 años, perdió la vida en la esquina de las calles Missouri y Maryland el lunes por la mañana. El pequeño le había pedido a su hermano mayor que le comprara unas dónuts antes de que lo llevara a la escuela. Un conductor presuntamente ebrio chocó en contra de ellos lanzando el carro en el que viajaban, Juan, Sebastián, y sus dos hermanas de 8 y 12 años en contra de una barda.

La policía de Dallas dice que un conductor afroamericano de 47 años iba manejando presuntamente tomado cuando no respetó el alto en la calle Missouri y chocó en contra del carro. Juan dice que vio a su hermanito morir.



“Cuando volteé a mi mano izquierda ya venía el carro bien recio y nos llevó, yo me desmaye en ese golpe y me desperté otra vez, pero con bolsas explotadas,” dijo Gómez. “Me bajé y vi a mi hermanito atrás como dormido, y le dije despiértate, despiértate y no se movió.”