Negocios locales ayudan a aumentar la recompensa para capturar a los asesinos de un padre de familia en Fort Worth

FORT WORTH, Texas .- Han pasado 13 días desde la muerte a sangre fría de Francisco "Panchito" Macías y su familia no puede quitarse de la cabeza el sonido del disparo ni el momento de su muerte, frente a su propia casa.

Cynthia dijo a Noticias 23 que este martes su esposo y su tío fueron a preguntar en una casa si tenían video de seguridad pero no les abrieron la puerta. Agregó que, “nadie sabe nada, o dicen que sus cámaras están desconectadas. Es muy frustrante porque ya va para más de una semana y todavía no sabemos nada”.

Desde la muerte, la familia no ha parado de solicitar donaciones para hacer mas apetitosa la recompensa. Cynthia indicó que tuvieron que hablar con muchas compañías locales, mandar docenas de correos electrónicos, ir a recoger cheques, pero al final lograron subirla de $1,200 a $13,750 .

Su hija también dijo que existe otro video, que la policía no revela todavía, donde salen los supuestos responsables.

Sin embargo, la familia siente que la investigación no progresa a la velocidad que quieren. Cynthia dijo que, “la policía y la detective asignada al caso solo me dicen que están investigando, que todavía no tiene el modelo del carro ni tampoco han podido identificar a los sospechoso”.