¿Necesitas la vacuna contra el coronavirus? Aquí algunos lugares donde puedes ir sin tener cita previa

Baylor Scott & White Sports Therapy & Research at The Star Dirección: 3800 Gaylord Pkwy, Frisco, TX 75034 Acepta personas sin cita los miércoles a viernes de 8:00 AM – 4:30 PM

También puede agendas su cita travez de su página de internet MyBSWHealth or the MyBSWHealth app o llamando al 1.844.279.8222

El hospital Parkland está ofreciendo la vacuna para los menores de entre 12-15 años en tres diferentes localidades.

• Ellis Davis Field House, 9191 S. Polk St., Dallas, 75232 entre las 7:30 a.m. a las 4 p.m., Lunes a Sábado.

• Dallas College-Eastfield Campus, 3737 Motley Dr., Mesquite, Dallas 75150 entre las 7:30 a.m. a las 6 p.m., Lunes a Sábado.

• Nuevo Hospital de Parkland ubicado en la 5200 Harry Hines Blvd, Dallas, 75235 entre las 10 a.m. - 6:30 p.m. los Domingo, Martes y Jueves Los Lunes, Miércoles y Viernes entre las 7 a.m. - 3:30 p.m.