La FDA aprobó el uso de la vacuna Pfizer en menores de entre 12-15 años

Si el miércoles la directora de los CDC, la dra. Rochelle Walensky, anuncia que el comité apoya y recomienda el uso de la vacuna en menores será decisión de los padres si sus hijos reciben la vacuna o no.

Expertos recomiendan iniciar desde ya la conversación con sus hijos sobre la vacuna y es que aunque los padres tienen la autoridad de decidir si vacunarlos o no lo mejor es tomar en cuenta la opinión de los pequeños.

La doctora Mónica Muñoz, psicóloga del distrito escolar de dallas, dice que el no tomar en cuenta lo que piensen sus hijos ‘puede darles mucha ansiedad’.

“Entonces si los haces hacer eso ellos pueden hasta sentirse que un padre no están preocupados por su seguridad que ellos le están imponiendo en el peligro y no queremos eso, queremos que ellos tengan la información y lo entiende y no que solo lo estamos haciendo sin su consentimiento queremos que ellos tenga parte de su salud y entiendan el porque” aseguró la dra. Muñoz.