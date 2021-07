Más de 40 niños se han muerto ahogados en Texas en lo que va de este año. Aquí te decimos que hacer para mantener al tuyo seguro este verano

Estos consejos los mantendrán a salvo mientras aprende a sentirse como pez en el agua. Muchas ciudades ofrecen clases de natación. Vaya al website de la suya y averigüe. Por ejemplo yo me metí en el website de la ciudad de Carrollton y encontré clases para cada día de la semana, en horarios diferentes y durante todo el verano.

Dos cosas más que son fundamentales: si su hijo aun no sabe nadar, póngale siempre el chaleco salvavidas, esos que son completos, no lo que van solo en los brazos; y mantenga un salvavidas cerca.