Niños se pueden ahogar en piscinas, lagos…o con menos de 2 pulgadas de agua

Incluso el asueto por el "Memorial Day" movilizó al personal de este centro de salud por 2 casos registrados entre el 28 y el 31 de Mayo. Podría parecer una cifra insignificante, pero no olvide que se trata de los casos de un solo centro de salud. Para las autoridades la prevención en el agua comienza con el cuidado sobre sus hijos. Por eso, donde quiera que esté, a donde vaya, no aparte la mirada de ellos porque podría terminar viviendo una pesadilla. Estamos a las puertas del verano, si en su plan familiar están actividades en el agua, no se aparte de sus hijos.