La prueba de un tratamiento en pacientes con Coronavirus llega a un centro médico en Dallas

Este nuevo ensayo clínico se piensa hacer en cientos de pacientes y si no funciona se cambia el procedimiento.

El doctor Sandovsky explica porqué en este estudio no e usa el plasma de pacientes recuperados: “ La realidad es que si los anticuerpos monoclonantes funcionan sería un avance mucha más grande que el pasma. El plasma es algo que se conoce desde el siglo XIX, pero no es lo ideal. la cantidad de anticuerpos que una persona genera es variable, no toda persona que tuvo COVID-19 va a generar la misma cantidad de anticuerpos”.