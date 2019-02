La organización “RAICES” brinda cada año apoyo a miles de familias inmigrantes en Texas

R:Una opción muy común para niños que llegan a los Estados Unidos solos o que no viven con su mamá o papá, es la visa juvenil. La visa juvenil es para un joven que puede demostrar que ha sido abandonado, abusado o descuidado por el papá, la mamá o los dos. Que pueda mostrar que es un su mejor interés quedarse en los Estados Unidos y no regresar a su país. Típicamente a todos los niños que no viven con su mamá y papá es la mejor opción. El proceso es que vamos a la corte de familia primero y lo tenemos que hacer antes de que cumplan 18 años porque después de los 18 años típicamente no es posible.