"Mi maestra de matemáticas, llegaba y me decía -Janet, ¿te quieres quedar a las tutorías? Porque vas mal, te puedo enseñar-. En mi mente yo decía - no confío en ella, quizás me hace algo, ¿qué quiere?-. Entonces me dije, -¿sabes qué? Déjate ayudar un poquito-". Comenta la duranguense.