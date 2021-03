Inscripciones para estudiantes de pre-kínder inician la próxima semana

FORT WORTH, Texas .- El distrito escolar de Fort Worth abrirá las incripciones el 1ro de abril mientras que Dallas ISD aún no tiene una fecha pactada, indicó vía telefonica la institución añadiendo que sera la primer semana del mes.

Según el portal de internet de Dallas ISD , el 90% del desarollo del cerebro humano ocurre antes de los 5 años de edad. En un reciente reporte, el distrito escolar señaló que durante la pandemia, el aprendizaje de los estudiantes se ha afectado , sin embargo notaron que los que asistieron al pre-kínder han logrado calificaciones más altas en lectura y vocabulario comparados a aquellos que no asistieron.

Susana Cordova, superitendente adjunta de liderazgo y aprendizaje de Dallas ISD informa que si los alumnos no participan en pre-kinder, su aprendizaje se verá afectado “si no estan involucrados en clases virtuales no estamos seguros de que estan recibiendo el apoyo para el aprendizaje para el desarollo académico." También dijo que que esta etapa a nivel escolar es una gran herramienta para los estudiantes Hispanos “les ayudamos a aprender su primer idioma que es el español pero también su segundo idioma que es el inglés y les va ayudar para toda su vida.”