Hay que seguir madrugando y tener las mismas rutinas del regreso a clases, aunque la escuela sea virtual

MCKINNEY, Texas. - Levantarse temprano, organizarse, desayunar y salir con prisa para llegar a tiempo a la escuela hacen parte de la rutina que cualquier padre de familia conocía antes de la pandemia por el coronavirus . Pero ¿que pása ahora con el inusual regreso a clases? La rutina no debe cambiar, según expertos, aunque obvio, ahora no se tiene el estrés de manejar para ir a un plantel.

Si tienes dudas, pregúntale a la maestra. No creas que porque no entiendes algo no recibirás ayuda. Este es el momento de saber lo que ocurre en la escuela y educación de tu hijo.