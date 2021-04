FEMA podría reembolsarle los gastos funerarios por Coronavirus

Un hijo menor de edad no puede solicitar asistencia para gastos fúnebres por COVID-19 en nombre de un adulto que no sea ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o extranjero calificado.

¿Qué gastos fúnebres están cubiertos?

La Asistencia para gastos fúnebres por COVID-19 ayudará con los gastos por servicios fúnebres y sepelio o cremación. Todos los recibos por gastos que no estén relacionados con servicios fúnebres no se determinarán como gastos elegibles. Los gastos por servicios fúnebres y sepelio o cremación habitualmente incluyen, entre otras cosas, lo siguiente: