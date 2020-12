Familia de Texas, con tres hijos, enfrenta el desalojo en uno de los peores momentos de la pandemia

“Esperábamos que esta situación de covid19 pasara o al menos mejorara, pero no ha sido así y ahora tenemos miles de deudas y seremos desalojados antes del 1 de enero de 2021 si no podemos conseguir el dinero que debemos”, escribió Dylan en un post en la página de colectas Go Fund Me, a donde tuvo que acudir para tratar de obtener apoyo económico.