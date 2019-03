Eventos comunitarios en el Metroplex

Sábado 16 de marzo

Taller de ciudadanía 8 a.m. La Iglesia Católica de Nuestra Sra. de Guadalupe en Fort Worth 4100 Blue Mound Rd, Fort Worth, TX 76106 Bridan apoyo para completar la solicitud de ciudadanía, consejo legal, material educativo para el examen de ciudadanía. Para mas Información llama al 1-888-793-2182 Ext 201

Hora De Poder 9 a.m. – 11 a.m. Cámara de comercio Hispana de Irving 135 S Jefferson St, Irving, Texas 75060 Seminario gratuito sobre preparación de impuestos de negocios.



“Chief on the Beat”

10 a.m. – 2 p.m.

Bachman Recreation Center

2750 Bachman Dr., Dallas, TX, 75220

Este evento es gratuito y se ofrecerá exámenes de salud, entretenimiento, comida y rifas.