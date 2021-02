Esto es lo que debe hacer durante un aviso de hervir el agua

Alimentar a los bebés y uso de fórmulas Amamantar es lo mejor. Continúe amamantando. Si la lactancia materna no es una opción: Use fórmula para bebés lista para usar, si es posible.

Prepare fórmula para bebés en polvo o concentrada con agua embotellada. Use agua hervida si no tiene agua embotellada. Desinfecte el agua para la fórmula para bebés si no puede hervir el agua (consulte las instrucciones anteriores sobre cómo usar lejía para desinfectar el agua). Lave y esterilice los biberones y tetinas antes de usarlos. Si no puede esterilizar los biberones, intente usar biberones de una sola porción, listos para alimentar.