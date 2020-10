“Es algo horrible la verdad” Madre de familia comparte su experiencia cuidando a familiares con coronavirus

Dallas, Tx - El coronavirus ha tocado la puerta de la casa de Ana en dos ocasiones desde abril, ella asegura ha sido una situación que no se la desea a nadie. Cuidar de sus enfermos con el miedo a terminar contagiada ella fue toda una odisea nos dijo.

Su ex esposo Segio dio positivo al virus a finales de abril y durante más de un mes Ana cuidó de él siempre tomando todas las medidas de precaución para no contagiarse o que sus dos hijas menores se contagiaran.

Ella dice han sido meses de mucha angustia y asegura su vida cambió por completo. Ha incorporado a su rutina diaria la limpieza de baños y cuartos. Pero lo que más le duele es no poder abrazar a sus seres queridos por miedo a no contagiarlos en caso de estar positivo sin síntomas y para no contagiarse ella.