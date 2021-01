Dallas ISD lanza iniciativa para reincorporar a los estudiantes que no se han reportado a clases

Este esfuerzo inicia el próximo 1 de febrero y se llevará a cabo hasta el 27 de febrero. Personal del distrito estará contactando a los estudiantes y sus familias por teléfono, mensaje de texto y correo electrónico. Si no reciben respuesta, a partir del miércoles, 3 de febrero, miembros del personal visitarán a las familias con las que no se han podido comunicar. Las visitas se harán respetando el distanciamiento social y los trabajadores no entrarán a sus casas. Esta iniciativa servirá para determinar los recursos que puede proporcionar el distrito para que los estudiantes no se ausenten.