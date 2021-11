Vacunación covid-19 para niños ¿con citas o sin citas? ¿a dónde acudir?, le damos los detalles

Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y sábado y domingo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Vacuna: Pfizer

¿Requiere cita? No, pero recomiendan contactar a los proveedores antes de acudir por la vacuna.

Contacto: 817-248-6299.

Lugares: Tiene en su página web una lista de 104 lugares para vacunas.