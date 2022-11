1. Monitorea tres veces al año tu historial de crédito en herramientas como Equifax, Fico, Score versus o VantageScore.

2. Paga todas tus cuentas a tiempo, no te retrases ni un solo día. Fico basa el 34% del puntaje de crédito en el pago puntual de cuentas.

3. Mantén un saldo bajo en tus cuentas de crédito, es decir que si tienes una tarjeta por 2000 dólares, sólo usa 600 y no la tengas al tope.

4. Cuidado al intentar abrir nuevas cuentas o comprar un auto porque pueden hacerle varias consultas a su crédito y eso le afectaría.

5. Aumenta tu límite de crédito de tus tarjetas, pero no para gastarlo o usarlo todo, si no para controlar cantidades más altas.