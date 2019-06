Autoridades creen que joven muerto durante intervención policíaca pudo haberse disparado a sí mismo en la cabeza

El Departamento de Policía de Fort Worth informó que JaQuavion Slaton de 20 años quien murió a manos de la policía no solo recibió varios disparos de los agentes del orden si no que también pudo haberse disparado a sí mismo en la cabeza o en su pecho.



"Hay mucho trabajo que hacer. Pero no sucederá ninguna sanación o solución sin que toda nuestra comunidad se una, lo que estamos haciendo para ofrecer como solución para evitar que nuestros jóvenes se conviertan en una vida de crimen. Este hombre no era de Fort Worth, no era uno de los nuestros, pero sé que en este momento hay jóvenes como él en toda nuestra ciudad que carecen de oportunidades y están limitados por sus propias circunstancias. Podemos hacerlo mejor. Pero no podemos ofrecer soluciones sin la voluntad del liderazgo de nuestra comunidad para avanzar y ser parte de crear oportunidades, restaurar la confianza y buscar una solución", dijo Laken Avonne Rapier, director de comunicaciones en Fort Sorth durante una rueda de prensa.