Las autoridades advierten de estafadores que pueden aprovecharse al reparar sus hogares tras la tormenta invernal

La gerente de abogados de la organizacion Legal Aid of Northwest Texas, advierte a los residentes que "no le mienta a su compañía de seguros y no contrate a nadie que quiera mentirle a la compañía de seguros, porque esto puede causarle serios problemas tanto en un tribunal civil como potencialmente enfrentar cargos criminales si está tomando dinero de la compañía de seguros bajo esas falsas pretensiones que se supone que no debes tener."

Si un contratista le ofrece excluir su deducible puede reportarlo con la linea de proteccion del consumidor en la oficina del procurador genera de Texas: 1-800-621-0508.