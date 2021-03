Activan nuevamente programa de ayuda económica en el Condado Dallas

“ Algunas personas no someten la información necesaria o evitan enviar algún documento que es súper importante para poder sustentar su aplicación” indicó el portavoz del Departamento de Salud, Christian Grisales, advirtiendo que es un error que puede frenar la posibilidad de que una persona o grupo familiar pueda recibir este auxilio. Otro aspecto importante, es que para poder obtener esta ayuda los aplicantes no pueden estar recibiendo actualmente beneficios de otro organismo o institución. Para iniciar el proceso de preevaluación se puede hacer vía internet a través de la página oficial del organismo o llamando al número telefónico 214-819-1968 de lunes a viernes de 9 am a 4 pm.