Unos 100,000 estudiantes de Chicago recibirán Internet gratis de alta velocidad en sus casas

Otros donantes importantes incluyen: Crown Family Philanthropies ($ 5 millones), Chicago Community COVID Response Fund administrado por Chicago Community Trust y United Way of Metro Chicago ($ 2.5 millones), Illinois Tool Works ($ 2 millones) y la Fundación Pritzker Traubert ($ 1.5 millones), la Fundación JPB ($ 500,000) y la Fundación Joyce ($ 250,000).

La lista incluye también al expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, que aportarán $750,000 y la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur; y el Chicago Community Trust to the Children’s First Fund, el brazo filantrópico de CPS.