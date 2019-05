Tres escuelas Charter de Chicago se van a huelga para exigir mejores salarios

Los trabajadores del sector de educación cumplieron su palabra este 2 de mayo. La protesta se llevó a cabo con una lista de demandas que consideran que no han sido atendidas por los operadores de dichas escuelas, situación que de acuerdo a los maestros y personal los ha orillado a iniciar la huelga.



Gema Gaete, del Instituto Justice and leadership Academy, comentó que se ha reducido el número de personal en su escuela, que en la actualidad no hay consejeros que apoyen emocionalmente a los estudiantes, que han habido despidos y que otros han optado por irse por un salario que no los satisfacía.