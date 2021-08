Su madre enfermó por no tener la vacuna del covid-19 en México y lamenta que en EEUU se desperdician

Afortunadamente, después de 3 semanas de haber estado hospitalizada, ‘La Lupita’ como le llaman sus seres queridos venció al virus. Es por eso, que Onyx envía un claro mensaje a quienes aún no se han inoculado. “Yo espero que la gente entre en conciencia y lo haga no solo por nosotros sino para proteger a otras personas y que no vuelva a pasar esto que me paso a mi a mi mamá.", declaró esta residente de Chicago.