Dónde y cuándo puedes ponerte la vacuna contra el coronavirus en el área de Chicago

CHICAGO, Illinois. - El 15 de diciembre Chicago puso la primera vacuna contra el covid-19. La doctora Marina Del Ríos fue la primera persona en recibirla. Puede visitar este mapa interactivo para ver por código postal cuántas personas fueron vacunadas hasta ahora. Además, a través de esta herramienta puedes ver dónde hay vacunas cerca donde vives. Todas las personas mayores de 16 años son elegibles para recibir la vacuna en Chicago y el resto de Illinois.

A partir del lunes 10 de mayo, los edificios comerciales podrán inscribirse para recibir vacunas en sus lugares de trabajo y, más adelante, estas clínicas se abrirán a las empresas del área y al público en general.

Habrá 10 sitios inicialmente en Chicago, Rockford y Schaumburg. Los sitios son:

-Merchandise Mart, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago

-Edificio Harris Bank, 115 S. LaSalle Street, Chicago

-540 W. Madison Street, Chicago

-Edificio equitativo, 401 N. Michigan Avenue, Chicago

-150 N. Riverside Plaza, Chicago

-311 South Wacker (Walgreens en 250 S Wacker Dr), Chicago

-Edificio Wrigley, 400-410 North Michigan Avenue (Walgreens en 410 N Michigan Ave), Chicago

-308 W. State Street, Rockford

-1111 S. Alpine Road, Rockford

-1061 American Lane, Schaumburg

Cualquier grupo, ya sea un grupo religioso o una organización vecinal, puede inscribirse a través del estado para albergar una clínica de vacunación sin costo para ellos. Pritzker prometió proporcionar los recursos y el personal.

Más información disponible en www.dph.illinois.gov/covid19/vaccinationclinics.

1. ¿Qué personas califican para la vacuna en Chicago?



En este momento, las personas que pueden recibir la vacuna son de la Fase 1A, la Fase 1B, la Fase B Plus y la Fase 1C. Adicionalmente, todos los adultos en Chicago serán elegibles para la vacuna el 19 de abril.





Fase 1A: Desde el 15 de diciembre pueden vacunarse los trabajadores de la salud y los centros de atención a largo plazo e instalaciones sanitarias residenciales.

Fase 1B: Desde el 25 de enero se vacunarán a los habitantes de 65 años o más, a los entornos residenciales no relacionados con la atención médica y a los trabajadores esenciales de primera línea.

Trabajadores esenciales de primera línea

Trabajadores penitenciarios y socorristas

Trabajadores de supermercados y entornos de fabricación / fábrica con brotes

Trabajadores de guarderías, K-12 y educación temprana. Si es trabajador de una escuela púbica de Chicago puede entrar aquí para más información.

Trabajadores del transporte público, otras industrias manufactureras y agrícolas

La continuidad del gobierno y de trabajadores postales

Entornos residenciales no sanitarios

Refugios para desamparados

Centros correccionales

Otros entornos residenciales con brotes

* El gobernador de Illinois, J.B Pritzker, anunció el miércoles 10 de febrero que desde el 25 de febrero amplia la lista de las personas elegibles para la Fase 1B, un criterio que de momento, no aplicará la ciudad de Chicago ni el condado Cook.

Cáncer

Enfermedad renal crónica

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

Diabetes

Problemas cardiacos

Estado inmunodeprimido de un trasplante de órgano sólido

Obesidad

Embarazo

Enfermedad pulmonar

Enfermedad de célula falciforme

Fase 1B Plus

El acceso a citas para los habitantes de Chicago ahora está abierto para aquellos elegibles bajo la Fase 1B. Cualquier persona mayor de 18 años con condiciones de salud subyacentes, así como cualquier persona de 65 años o más y trabajadores esenciales de primera línea en la Fase 1B). Las citas en Zocdoc y centro de llamadas (312-746-4835) ahora estarán restringidas a los residentes de la ciudad de Chicago.

También se reservarán citas para los residentes de Chicago que vivan en códigos postales de alto CCVI (Índice de vulnerabilidad comunitaria de covid-19) y / o códigos postales con tasas de vacunación bajas, lo que permitirá que cualquier persona de estos códigos postales se registre. Se proporcionará más información sobre los códigos postales elegibles y el proceso de registro posterior a finales de esta semana.

Se proporcionarán bloques de citas a organizaciones comunitarias para un alcance dirigido a poblaciones especiales en Chicago, incluidas las personas con





En la Fase 1C

A partir del 29 de marzo se vacunarán a las personas de 16 a 64 años con afecciones médicas subyacentes en Chicago. Personas elegibles:





organizaciones religiosas

sector de energía (manufactura, distribución y reparación)

sector financiero (bancos, casas de cambio, contadores y proveedores de otros servicios financieros)

servicios de alimentos (restaurantes, bares y otros negocios donde preparen o vendan alimentos)

colegios y universidades

información y tecnología (Internet, video y sistemas de telecomunicaciones, reparación de electrónicos y computadoras)

servicios legales (sistema judicial, incluye abogados, jueces, y otros trabajadores de la corte o aquellos que ofrecen servicios legales)

medios de comunicación (periodistas y trabajadores de televisión, radio, imprentas y otros medios)

servicios comunitarios o gubernamentales (incluye trabajadores de bibliotecas)

cuidado personal / higiene (salones de belleza, masajes, lavanderías)

transporte y logística (incluye trabajadores de gasolineras, talleres, y otros trabajadores en transporte terrestre y aéreo (no contemplados en la Fase 1B)

departamento de agua

tiendas (incluye licorerias y tiendas de marihuana)

vivienda (incluye construcción y mantenimiento de inmuebles, trabajadores en bienes raíces y trabajadores de hoteles y moteles)

En la Fase 2

Chicago se comprometió a cumplir el objetivo del presidente Joe Biden de hacer que la vacuna covid-19 esté disponible para todos los mayores de 16 años antes del 19 de abril. Un anuncio que hizo la alcaldesa Lori Lightfoot el martes 6 de abril. En principio, dicha fase tenía que comenzar el 31 de mayo.

2. ¿Dónde puedes ponerte la vacuna contra el coronavirus en Chicago?



A medida que aumente el suministro de la vacuna contra el covid‐19, esta estará disponible a través de más proveedores de vacunas, incluyendo los consultorios médicos, las farmacias, los hospitales y los centros de salud calificados a nivel federal.

Para obtener instrucciones en cómo vacunarse en Chicago, visite la guía de vacunas en español de Block Club Chicago.

Si usted pertenece al grupo 1B o 1B Plus

Piense en cómo se vacunan contra la gripe, porque se usan los mismos 4 canales: proveedores de atención médica, farmacias, centros de vacunación especializados y empleadores.

El teléfono para personas que NO tienen acceso a internet o NO saben manejar una computadora: (833)308-1988

Para hacer una cita para vacunarse, visite:

Departamentos de Salud

Para atacar el alza de los contagios, la ciudad de Chicago anunció el 30 de marzo que abrirán dos centros de vacunación masiva, a partir del cinco de abril, tras el comienzo de la fase 1C de la elegibilidad de la vacuna contra el coronavirus. Los dos espacios serán la Universidad del Estado de Chicago y el centro de American Airlines, el cual ubica al lado del estadio Wrigley Field.

Farmacias y supermercados

Sitios independientes

Hospitales

• Carle Foundation Hospital – Champaign

• Clark County Health Department - Martinsville

• Crawford County Health Department – Robinson

• Elmhurst Hospital – Downers Grove

• Franklin Williamson Bi-County Health Department – West Frankfort

• Gibson Area Hospital – Gibson City

• HSHS St. Elizabeth’s Hospital – O’Fallon

• Iroquois Memorial Hospital – Watseka

• Jo Daviess County Health Department – (2 locations Elizabeth and Galena)

• Katherine Shaw Bethea Hospital and Center for Health Services – (3 locations Polo, Oregon, Dixon)

• Lee County Health Department – Dixon

• Madison County Health Department – Wood River

• Massac Memorial Hospital – Metropolis

• McDonough District Hospital Health Services – Macomb

• Riverside Medical Center – Kankakee (2 locations)

• Schuyler County Health Department – Rushville

• Swedish Hospital – Chicago

• University of Illinois Health – Chicago

Eventos comunitarios de vacunación para personas mayores

La Ciudad de Chicago se ha asociado con Jewel Osco para organizar una serie de eventos de vacunas para personas mayores en 11 comunidades que necesitan apoyo basado en el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria covid-19 (CCVI) de la ciudad de Chicago.

Se requieren citas en estos eventos y los inscritos deben ser residentes elegibles de Chicago. La ciudad está trabajando con socios comunitarios, líderes religiosos y oficinas locales para registrar a las personas mayores elegibles en cada vecindario prioritario.

Para obtener más información o inscribir a un adulto mayor en uno de estos eventos comunitarios de vacunación, visite https://forms.gle/UqrekJ4KkAmCFDuf8. A las personas mayores se les enviará un enlace de registro o recibirán una llamada de Contract Tracing Corp de la ciudad de Chicago, que les ayudará a registrarse por teléfono. Tenga en cuenta que el volumen de llamadas es elevado y puede provocar retrasos. Opte por el correo electrónico si no necesita una llamada telefónica.

Vacunarse en casa

la ciudad lanzó un programa piloto que lleva las vacunas hasta los hogares de quienes por su edad o alguna condición preexistente no pueden transportarse hasta un centro de inmunización. Los interesados en pedir una cita deben registrarse en la página web www.redcap.link/mobilecovidvax.

Vacunas para los maestros

Los maestros de las escuelas públicas de Chicago (CPS) pueden pedir cita aquí.

3. Vacunas sin citas a partir del 23 de abril

La comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la doctora Allison Arwady, dijo el jueves 22 de abril que todos los centros de vacunación de la ciudad estarán aceptando personas sin cita previa.

Los centros abrirán el acceso a todos los residentes para aquellos que no pueden sacar tiempo para citas previas, puedan inmunizarse contra el coronavirus. El United Center, el cual corre en yuxtaposición con el gobierno federal, también forma parte de esta nueva movida por parte del departamento.

"Se cuán frustrante ha sido para muchas personas, pero por ahora, tenemos suficientes vacunas", dijo Arwady.

4. Quiero registrarme ¿

Dónde anotarme para recibir la vacuna?

A partir del jueves 4 de marzo, pueden registrarse en zocdoc.com/vaccine o llamar al 312-7464835, de 8am a 8pm. Se atenderá en español y solo se pedirá la fecha de nacimiento. Desde el 9 de marzo dicho megacentro abrió sus puertas para que todos los elegibles puedan inmunizarse en medio de la pandemia.

Este centro de vacunación está ubicado en el 9501 de South King Drive. Los elegibles en esta sede serán los habitantes de Chicago que hagan parte de las fases 1A, 1B y 1C y que vivan en los códigos postales 60633, 60636, 60643, 60649, 60655 y 60827. Para hacer una cita debes llamar al 312 746 4835.

Centro de convenciones American Airlines (junto al Wrigley Field)

La sede de inmunización está ubicada dentro del centro de convenciones American Airlines, en el 1119 oeste de la avenida Waveland, y comenzará a operar desde este lunes. Ten en cuenta que son elegibles para recibir la vacuna los habitantes de la ciudad que estén dentro de las fases 1A, 1B y 1C sin importar su estatus migratorio. Para hacer una cita debes ingresar a www.zocdoc.com/vaccine.

Grupos prioritarios

El 25 de enero, la alcaldesa Lori E. Lightfoot y el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH), anunciaron Protect Chicago Plus, el plan que guía la distribución de vacunas de la ciudad para asegurar que la vacuna llegue a las personas y comunidades más afectadas por la pandemia COVID-19, especialmente los residentes de Black y Latinx. Los residentes, mayores de 16 años de los códigos postales: 6068, 6069, 60619, 60620, 60621, 60623, 60624, 60628 y 60620 tienen prioridad para ser vacunados.

Los vecindarios inicialmente dirigidos en Protect Chicago Plus son West Englewood, Gage Park, North Lawndale, Chicago Lawn, Englewood, Roseland, Archer Heights, Washington Heights, Austin, Montclare, South Deering, Belmont Cragin, Humboldt Park, Little Village, y Back of the Yards.

1. Llame a la oficina de Mike Rodríguez para que lo incluyan en la lista de vacunas. Esto está abierto a todos los residentes mayores de 18 años. Su número de oficina es (773) 762-1771 o por correo electrónico a ward22@cityofchicago.org.

2. El concejal George Cárdenas también tiene un formulario en el que puede registrarse o llamar a su oficina (773) 523-8250.

2. Vacúnate abuela Chicago es un gran grupo de FB al que puedes unirte para recibir consejos y, a veces, las personas publican cuando las citas se abren por la mañana (para personas mayores de 65 años y aquellos que son trabajadores esenciales).

3. Un grupo de voluntarios están ayudando a las personas a inscribirse para recibir la vacuna y alertándoles sobre los espacios disponibles aquí: https://forms.gle/STmBLh8XTuGnYqfT7

Gage Park: Para hacer una cita, envíe un mensaje de texto con la palabra GAGE al (773) 207-3133. Una persona le llamará dentro de las 48 horas para programar su cita.

Belmont Cragin: Northwest Side Housing Center (773) 283 3888 o puede llamar a la oficina del concejal Gilbert Villegas (773) 745 4636.

Oak Street Health y el Departamento de Salud Pública de Chicago ofrecen vacunas covid-19 en las comunidades de Belmont-Cragin y Montclare. Se puede inscribir si es residente de los vecindarios de Belmont-Cragin y Montclare de Chicago que incluyen parte de los códigos postales 60639, 60634, 60641 y 60707. Puede entrar aquí para registrarse y lo llamarán para conseguir una cita.

Humboldt Park:

El hospital Humboldt Park Health ya est´án vacunando tambien a trabajadores de primera línea contra el coronavirus. Si usted califica debe llevar consigo un comprobante de empelo, como una identificación, o una carta de su empleador. Administran vacunas de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para pedir cita llame al (312) 824-6785.

Brighton Park:

Puedes visitar la página de Facebook del concejal George Cárdenas @aldermangeorgecardenas Y puede registrarse aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6dsbC7YXc5NW3qqaxvvp2onNGXz_o4b1AaJoZl9OAeTfEsw/viewform





Gage Park

Al momento, no tenemos más citas disponibles para personas que viven en Gage Park. Si Ud. es residente de la comunidad de Gage Park, envíe un mensaje de texto con la palabra GAGE al (773) 207-3133 y agregaremos su nombre a una lista de espera. Por favor no envíe más de un (1) mensaje de texto. Recibirá una actualización para programar su cita.





La Villita

Esperanza comenzará a vacunar a los residentes de La Villita a partir del miércoles 3 de marzo. Si Ud. vive en La Villita y quiere saber más sobre cómo solicitar una cita, por favor haga clic aguí para más información.

Esperanza Health Centers ofrece la vacuna de COVID-19 de Moderna a:

Cualquier paciente de Esperanza* de 65 años de edad o más

Por favor llame al (773) 584-6200 para programar su cita.



Cualquier paciente de Esperanza* (18+) que es trabajador/a esencial

Por favor llame al (773) 584-6200 para programar su cita. Le pedimos que por favor traiga cualquier tipo de identificación con una dirección (una identificación vencida es aceptable), o cualquier correo con una dirección a su cita.

(*) Un paciente de Esperanza es cualquier persona en nuestro sistema con un historial médico o de salud emocional antes del 1 de enero del 2021 y en los últimos tres (3) años, incluso si la cita fue solo para una prueba de COVID-19.





West Englewood

Esperanza comenzará a vacunar a los residentes de West Englewood el lunes 1 de marzo. Si Ud. vive en West Englewood y quiere saber más sobre cómo solicitar una cita, por favor haga clic aguí para más información.

Le pedimos que por favor traiga cualquier tipo de identificación con una dirección (una identificación vencida es aceptable), o cualquier correo con una dirección a su cita.





Aurora

Centro masivo de vacunación en Aurora. Pueden registrarse aquí https://www.aurora-il.org/2255/Mass-Vax-Aurora o llamar al 630.256.3015





Puede pedir cita aquí o llamar al 833-53MYVAX. También puede visitar la clínica, University of Illinois, Medical Center (Mile Square Health Center) en persona y le darán cita.

Para más información puede visitar la página:

www.chicago.gov/COVIDvax.

https://coronavirus.illinois.gov/s/vaccination-location

¿Cuánto tiempo toma programar una cita para vacunarse?



La demanda supera con creces la oferta, al menos hasta que los fabricantes de medicamentos puedan acelerar la fabricación de las vacunas y el gobierno federal pueda distribuir más inyecciones.

Para la posibilidad de saltarse la espera,

de forma legal, para recibir su vacuna contra el coronavirus. Los interesados deben llenar un formulario https://hidrb.com/ para recibir las dosis sobrantes, antes de que expiren. Cualquier persona mayor de 18 años puede inscribirse en este servicio que aprovecha cuando alguien pierde su cita o llegan dosis adicionales.

4. ¿Qué documentos hay que presentar al momento de aplicarse la vacuna contra el covid-19?



Las personas que se van a vacunar solo se les pedirá alguna forma de identificación. No preguntarán por el estado migratorio.

Además hay que llenar un cuestionario de salud para saber si eres elegible para que te pongan la vacuna. Un cuestionario parecido al de la influenza y además firmar un relevo de responsabilidad confirmando el conocimiento de los efectos secundarios.

*Si tiene seguro pero no tiene un proveedor de atención primaria, consulte con su compañía de seguros para obtener una lista de proveedores que acepten nuevos pacientes. Si usted no tiene seguro, una opción es inscribirse en uno de los muchos Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHCs) de Chicago. Descargue los folletos de FQHC en inglés y español.

**Se requerirá prueba de residencia para todas las citas de primera dosis en los sitios apoyados por la ciudad a partir del lunes 26 de marzo, con la excepción de United Center. Consulte la lista de documentos que se pueden proporcionar para probar la residencia. Se ha pedido a las farmacias y a los proveedores de atención médica que prioricen a los habitantes de Chicago y a los pacientes actuales.

5.

Qué pasa si no tengo un médico o proveedor de atención médica?



La alcaldesa Lori Lightfoot anunció el lunes un plan de divulgación para involucrar a los residentes de 15 comunidades de South Side y West Side, principalmente áreas de la ciudad que incluyen a muchos residentes sin seguro médico con acceso deficiente a la atención médica. La ciudad está trabajando con pequeños hospitales comunitarios y otras organizaciones locales para informar a los vecinos sobre los detalles de la vacunación.







6. ¿Cuál es el siguiente grupo elegible para la vacuna?



La ciudad de Chicago está haciendo planes para una fase de distribución de la vacuna covid-19 de transición, uniendo las fases 1A y 1B. Los hospitales y los sitios para pacientes ambulatorios inscritos como proveedores de la vacuna covid-19 continuarán dando prioridad a los trabajadores de la salud, especialmente a los trabajadores de la salud no hospitalarios en el nivel 1A, para la vacunación. A partir del 18 de enero, si los proveedores de vacunación tienen vacunas disponibles y no tienen trabajadores de la salud de nivel 1A programados para la vacunación, pueden pasar a personas de mayor riesgo que tengan más de 65 años y vivan o trabajen en Chicago.

Se dará prioridad a los pacientes mayores de 75 años o a los pacientes mayores de 65 años con afecciones subyacentes importantes, según el criterio clínico. Los puntos de dispensación (POD) administrados por la ciudad continuarán enfocándose en proporcionar vacunas a los trabajadores de la salud de nivel 1A, solo con cita previa. Mientras esperamos que el gobierno federal envíe más dosis de vacunas, seguimos trabajando arduamente para asegurarnos de que esta vacuna tenga prioridad para las poblaciones que corren mayor riesgo de sufrir resultados graves.

A partir del 12 de abril, los residentes de Illinois (fuera de Chicago) que tienen más de 16 años serán elegibles para recibir la vacuna del Covid-19 y los residentes de Chicago mayores de 16 años pueden viajar a los suburbios para recibir sus vacunas en los sitios de vacunas administrados por el estado.

Según la alcaldesa Lori Lighfoot, el 19 de abril todos los residentes adultos de Chicago serán elegibles para la vacuna.

8. ¿Las vacunas en Chicago tienen costo o son gratis?



La vacuna distribuida en los lugares de vacunación del CDPH será gratis para las personas.

9. ¿Necesito tener seguro de salud?



No hay costo por la vacuna. Sin embargo, los proveedores de vacunación podrán cobrar una tarifa de administración por poner la inyección. Los proveedores de vacunas pueden obtener el reembolso de esta tarifa por parte de la compañía de seguros pública o privada del paciente o, para pacientes sin seguro, por la Administración de Servicios y Recursos de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

10. ¿Qué vacuna están aplicando en Chicago?



Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. En este momento, las personas no pueden elegir qué vacuna reciben.

Sabemos lo confuso y aislado que puede ser navegar por una pandemia, por esta razón nosotros lanzamos una línea directa donde puede obtener respuestas a sus preguntas sobre el coronavirus. Hoy usted puede enviarnos un mensaje de texto, llamarnos al 312-248-4876 o enviarnos un correo electrónico a coronavirus@blockclubchi.org con sus preguntas sobre el coronavirus. Estarás conectado con un miembro del equipo de Block Club que responderá tu pregunta o te conectará con los recursos que estás buscando. La línea directa está abierta de 9 a.m - 5 p.m de lunes - viernes y la asistencia en español estará disponible de 11 a.m - 4 p.m de martes - viernes hasta marzo 19, y despues la asistencia en español estará disponible de 9 a.m - 1 p.m martes - viernes comenzando marzo 22. Si se comunica fuera de ese horario, no hay problema; nos comunicaremos con usted el siguiente día disponible.

