Si aún no han recibido su 'cheque' de estímulo hay una fecha límite importante

CHICAGO, Illinois. – El Servicio de Rentas Internas (IRS, pos sus siglas en inglés) alienta a los estadounidenses a proporcionar información de depósito directo antes del 13 de mayo a las 11:00 am CT para ayudar a acelerar los pagos de estímulo directo debido al coronavirus para que las personas elegibles al 'cheque' de $1,200 de la ayuda federal por la pandemia del coronavirus.

La campaña "Get My Payment Illinois" que lanzó, New America Chicago, ofrece recursos y asesoramiento gratuitos, antes de la gran fecha límite del miércoles y más allá durante estos tiempos difíciles.