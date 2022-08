Reseña de 'The Batman'

En cuanto al Acertijo… creo que la idea de hacerlo un villano como Kevin Spacey en Seven o como el Zodiaco o incluso como Jigsaw en las películas de Saw es una idea brillante. ¡Me encanta la idea! Pero como fan de este tipo de películas de suspenso/terror, una parte esencial es la reacción visceral que te ocasiona ver a las víctimas al no poder escapar las elaboradas tropas y morir de maneras horripilantes. O el explorar la escena del crimen y escuchar a los detectives describir con detalle qué es lo que sucedió. Pero The Batman está diseñada para una audiencia para mayores de 13 años, por lo que nunca vemos la brutalidad del Acertijo ni de sus crímenes. Jamás vemos nada porque la violencia está totalmente censurada, quizá al punto en el que a veces es difícil entender qué sucedió en algunas de los asesinatos.