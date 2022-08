Reseña con spoilers de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Ver 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' por segunda vez fue una mucho mejor experiencia que la primera vez. Tenían razón, todas mis expectativas se fueron y pude disfrutar la película que es y no la que no fue. Esta vez aprecié más el humor y las pinceladas de terror de Raimi. Pero a pesar de eso, mis críticas iniciales siguen siendo las mismas: