Reseña del remake de 'FireStarter'

Las actuaciones están bien, pero como dije, de calidad streaming… y no de las que ganan Emmys. Es lindo volver a ver a Zac Efron, pero el papel de papá sufrido es muy aburrido. Por su parte creo que Ryan Kiera Armstrong no fue una buena selección como Bobbie. Drew Barrymore sólo tenía 8 años y tenía un look muy inocente. Las escenas finales donde se enoja y desata sus poderes las celebras porque todo el tiempo has tenido compasión por ella. Pero Ryan está más grande y desde el principio disfruta su poder y es algo maléfica… lo que hace que no tengamos compasión por ella. Y los que la vieron en American Horror Story seguro no pueden olvidar que era una niña terrible en ese show.