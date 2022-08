Reseña de Ms. Marvel, el nuevo show de Marvel Studios

Lo más divertido es que Kamala es fan de los Avengers y hay muchísimas referencias a todos los héroes del UCM. Lo único que no me gustó mucho fueron sus poderes. A mí me gusta la idea de que no tenga poderes elásticos porque creo que es muy difícil que se vean bien en live-action, pero los poderes de cristales de luz no me convencen mucho. Básicamente son los poderes de linterna verde en morado.