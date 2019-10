"¿Qué no entiendes?", la pregunta de un juez a un niño de 9 años acusado de incendiar a su familia

"¿Qué no entiendes?" , le preguntó el juez Charles Feeney al menor de edad al comienzo de la lectura de cinco cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de incendio provocado, según el Chicago Tribune . "Lo que hice" , respondió el niño, el 21 de octubre, ante el tribunal de menores del condado de Woodford.

"Su señoría, me disculpo, me dijo que no sabe qué significa "presunto", dijo el abogado del niño en un momento, según el Tribune. "Significa que alguien te acusa", dijo el juez.