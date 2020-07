"Pensé que era el fin del mundo": personas en Chicago recuerdan ola de calor en 1995 que dejó cientos de muertos

Se cumplen 25 años del día en el que una terrible ola de calor cobró la vida de más de 700 personas en el área de Chicago. La señora martha quien ha pasado la mayor parte de su vida dice que es una experiencia que no le desea a nadie “uno decía, no yo creo que ya se va a acabar el mundo.” Y cuenta que uno de sus familiares no aguantó el calor extremo. Su primo hermano falleció del calor porque no podía respirar, se sofocaba con lo caliente de la tierra. Fue una emergencia sin precedentes, y empeoró cuando hubo un corte de electricidad dejando a cientos de personas sin aire acondicionado o ventiladores.