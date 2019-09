"No es justo lo que está pasando": Reaccionan frente a la detención de cinco personas en operativo de ICE

"Me dijo 'Alina, me agarró la inmigración', y eran las 11:11", comentó Alina Flores, otra residente del vecindario, quien recibió un mensaje de una de las personas detenidas.

Horas pasaron y conocidos de Reyes no se habían podido comunicar con él, como dijo Flores. "No. No sé nada, por el momento nada. No entraron los mensajes, so yo creo [que] no tiene su teléfono, tampoco".