Multan a un fabricante con sede corporativa en Illinois por graves violaciones laborales

“Las violaciones serias y deliberadas identificadas en esta inspección muestran que D&D Manufacturing Inc. continúa ignorando las protecciones de seguridad requeridas para los trabajadores. Las piezas móviles de las máquinas tienen el potencial de causar lesiones graves cuando no están debidamente protegidas y no existen procedimientos de seguridad”, dijo el director de área de OSHA, Diego Alvarado, Jr. en El Paso, Texas.