"Hija, perdóname": presunta madre biológica de la niña con enanismo niega que ella sea una psicópata

"Hija, perdóname por lo que sucedió hace 16 años. Visítame pronto para verte", dijo entre lágrimas Gava al DailyMailTV . "Realmente quiero verla. Espero que cuando cumpla 18 años venga a Ucrania y me encuentre. Me gustaría abrazarla y disculparme".

Según las declaraciones de Gava, ella se había divorciado del padre de Natalia antes de su nacimiento. Sobre las razones por las que abandonó a su hija, explica que los doctores le aconsejaron que se alejara de ella: "Sufrí ... dar a luz a ella. Los médicos me la mostraron e inmediatamente me dijeron que no me debía llevar a la niña porque tenía una patología compleja", cuenta la mujer. " Ella tenía piernas pequeñas y cortas, brazos pequeños y cortos. Ella no tenía cuello".