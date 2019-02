“La migración es una cuestión feminista”: cuatro filmes sobre migrantes y refugiados en el Festival de Cine Feminista de Chicago 2019

Una de ellas es Little Rebel, de los directores Guido Ronge y Aimie Vallat, nos cuenta el extraordinario caso de Isatou Jallow, una mujer de Gambia que en 2012 llegó a Seattle pidiendo asilo. Cinco años después, Isatou se graduó en la universidad y como abogada lucha por los derechos de las mujeres, los refugiados y las personas con discapacidades. Se proyectará el viernes 1, a las 3pm, en la sesión Fighting for our lives.