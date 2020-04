Gobernador de Illinois pide a la comunidad a no bajar la guardia durante el fin de semana de Pascua

Pritzker dijo que no planea levantar la orden de quedarse en casa antes del 30 de abril, y señaló que los casos y muertes de coronavirus aún no se están reduciendo en Illinois. Incluso después del 30 de abril, Pritzker advirtió a los residentes que la vida no volvería a la normalidad de una vez. "A diferencia de lo que algunos han dicho a nivel federal, no va a ser que de repente te vayas de casa...", dijo el gobernador. Dijo Pritzker. "Si haces eso, verás un gran pico hacia arriba y una vez más, hospitalizaciones, camas en la UCI llenas, respiraderos llenos y más muertes".