Fin de semana para florecer en Chicago: 'Runway Latinx' inspirará con moda, comida y expertos

El domingo 17, a la 1:00 p.m. y también en CineCity Studios, comenzará el gran encuentro 'The Best Primer is a Positive Self Esteem' (El mejor manual es una autoestima positiva), donde habrá expertos en temas desde belleza, hasta salud y finanzas. Quienes asistan, podrán unirse a la campaña #LovePurse, donando un bolso o cartera que será destinado al Instituto del Progreso Latino, para distribuirse entre mujeres que buscan dejar huella en el campo laboral.