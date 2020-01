Figuras de la NBA, y fanáticos en Chicago lamentan el fallecimiento del exjugador de baloncesto Kobe Bryant

CHICAGO, Illinois. – Las reacciones a la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant no se han hecho esperar y jugadores como Luka Doncic publicó un tweet poniendo "no por favor". También fanáticos de Bryant expresan sus sentimientos ante la noticia del domingo.

Dwayne Wade también ha lamentado la muerte de Kobe Bryant a través de su cuenta de Twitter: "No Dios No!"



Jose Manuel Calderón ha confesado haber llorado tras conocer la noticia: "No me lo puedo creer. No sé que decir. He llorado cuando lo he visto. Duele mucho. Es un día muy triste. Gracias por lo que has dado al baloncesto".