Chicago lamenta la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna en accidente que cobró la vida de múltiples personas

Residentes y figuras públicas de Chicago, no han omitido su expresión de simpatía por quienes sobreviven a las víctimas del trágico incidente. Y muchos han expresado sentir dolor y tristeza por lo ocurrido en el accidente del 26 de enero de 2020, donde Kobe Bryan y su hija se encuentran entre los fallecidos.

Residentes de Chicago, expresaron su dolor y lamento con Noticias Univision Chicago. Nancy Villegas dijo: "Es triste saber que en ese momento, te andas cayendo del helicóptero y ves a tu niña y no puedes hacer nada".

Una mujer de Indiana tenía dificultad para contener sus lágrimas. "Michael Jordan era mi favorito, pero él también (Kobe) era excelente. Dios, esto es horrible", dijo Angrea Gay. "Acabo de cumplir 40 en diciembre, el tenía 41, somos de la misma edad. Como madre, no me imagino cómo pudo sentirse al saber que no podía salvar a su hija".