Llega la fecha límite para hacer la declaración de impuestos. Esto es lo que debes saber

Generalmente, no hay multa por no presentar si al contribuyente se le debe un reembolso. Sin embargo, las personas que esperan demasiado tiempo para presentar y reclamar un reembolso corren el riesgo de perderlo. Aquellos que aún no han presentado una declaración de impuestos de 2020, adeudan impuestos y no solicitaron una extensión, generalmente pueden evitar multas e intereses al presentar lo antes posible y pagar cualquier impuesto adeudado.