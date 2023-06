Ayuda económica de $2,000 para inmigrantes en Illinois: aun estas a tiempo de pedirla

Tener 18 años o más

Ser residente de Illinois

Tener un ingreso igual o menor al 200% del Índice Federal de Pobreza

No contar con algún programa de apoyo económico como pagos federales de apoyo por covid, seguro de desempleo, SNAP.

No ser parte del programa DACA.

No recibir apoyos económicos de la Ciudad de Chicago o del Condado Cook.