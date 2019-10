EXCLUSIVA: "Le metió su mano en el área privada". Investigan supuesto asalto sexual contra niña de 4 años

“Cambio mucho ella, antes de entrar a la escuela, era una niña independiente, una niña que no necesitaba para nada de mi. Ahora era tan independiente que hacía todo practicamente sola. Ahora siempre quiere estar conmigo, siempre quiere estar cerca de mi, me pide que no vaya yo a trabajar, ella se quiere dormir conmigo en mi cama. Cosa que ella ya no hacía”, dijo la madre.