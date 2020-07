Un nuevo comité de acción cívica busca combatir la corrupción en la política en Chicago

El PAC, llamado Majority Justice Movement, fue lanzado la semana pasada por Alaina Hampton, una ex consultora política que acusó a uno de los principales asesores del presidente de la Cámara de Representantes y presidente del Partido Demócrata de Illinois, Michael Madigan, de acoso sexual hace dos años, de acuerdo a una publicación del diario Chicago SunTimes .

"Lo que hemos visto en el transcurso de los últimos años y honestamente durante toda mi vida es que no tenemos muchos funcionarios electos en el estado de Illinois que estén dispuestos a responsabilizar a los políticos corruptos, y creo que el resto de Illinois merece un liderazgo más transparente y ético ", dijo Hampton al diario local.

"Lo que me gustaría hacer es ayudar a financiar candidatos y representantes electos que estén dispuestos que se alejen de la maquinaria política que estamos acostumbrados a ver aquí en Illinois", añadió.

Una nueva forma de financiar la política

Hampton indicó que el objetivo es ayudar a los políticos a aprender cómo recaudar fondos para que no dependan de fondos provenientes de grandes corporaciones como ComEd, se destaca en la publicaciòn.

"Creo que tal vez algunas figuras electos verán que devolver el dinero que recibieron de ComEd era una forma de no admitir la culpabilidad, pero eso no es algo que no observé", dijo Hampton.