El gobernador de Illinois firma ley que legaliza el consumo recreativo de la marihuana

Esta ley permitirá que residentes de Illinois puedan comprar y tener en su posesión hasta una onza (o 30 gramos) de marihuana. Quienes no sean residentes del estado, podrán tener hasta media onza (15 gramos).

Esta planta no se podrá fumar en cualquier parte. Su consumo no estará permitido en espacios públicos y cada administración local determinará en qué establecimientos se podrá consumir. Tampoco se podrá en el transporte público o cerca de las escuelas y la publicidad no podrá ser dirigida a menores de edad.