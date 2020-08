Nada de pijamas en clases virtuales: la regla de un distrito escolar de Illinois

CHICAGO, Illinois. - El distrito escolar de Springfield actualizó su código de vestimenta antes del inicio del año escolar 2020-2021 y no permitirá a los estudiantes vestise con pijamas, pantuflas o sombreros durante las clases virtuales.

Además, los jóvenes tendrán que sentarse en una mesa o escritorio al momento de estar en la clase virtual y no en la cama. "La expectativa es que se respete el código de vestimenta", dijo Jason Wind, director de apoyo escolar. "No necesitamos estudiantes en pijama y todas esas otras cosas mientras están en sus conferencias de Zoom" indicó.

Algunos padres mostraron su desacuerdo con la medida señalando que el distrito escolar no puede decirle a sus hijos qué ropa usar dentro de su casa. "No creo que tengan derecho a decir lo que sucede en mi casa" , dijo Elizabeth Ballinger a WCIA-TV. "Tienen suficiente de qué preocuparse en lugar de lo que visten los niños" expresó.

Funcionarios escolares aseguraron que su intención no es castigar a los estudiantes en caso de no cumplir con el código de vestimenta. La portavoz del distrito, Bree Hankins, dijo en un comunicado que abordarán en privado con el joven y su familia en caso de no haber cumplido con la medida.