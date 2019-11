Detienen a una persona en relación al apuñalamiento letal de una mujer latina en una casa de Chicago

"Me empecé a temblar, tiemble y tiemble y me dio miedo. Y ya metí a mis nietos al cuarto y le dije hijo vámonos allá porque pasó algo aquí duro", así recordó Luz Divina Pelayo, vecina de la víctima, la noche de este martes después de que la policía llegara a su casa en la cuadra 2400 norte de la calle Marmora en el barrio de Belmont Central, y la cuestionara.

"Que si yo no había escuchado lloridos, que si yo no había escuchado gritos, le digo no, yo no escuché nada, le dije", agregó Luz Divina.